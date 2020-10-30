Стало известно, кто был за рулем Land Rover, совершившего смертельное ДТП на Майдане

За рулем Land Rover, который 30 октября совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве, был киевлянин, пенсионер 1954 года рождения по фамилии Назаренко.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из своих источников. Собеседник уточнил, что трагедия случилась 30 октября в 15:50.

Данные о водителе подтвердил также источник издания "Страна". Предварительно, почти пять лет киевлянин работал в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, занимался созданием IT-инфраструктуры в ведомстве.

Также мужчина был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины. Кроме того, координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета.

Из открытых данных следует, что в 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

Напомним, мужчина за рулем внедорожника въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на пешеходов. После этого транспортное средство столкнулось с четырьмя легковыми автомобилями.

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