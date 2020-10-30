Стало известно, кто был за рулем Range Rover, совершившего смертельное ДТП на Майдане

За рулем Range Rover, который 30 октября совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве, был киевлянин, пенсионер 1954 года рождения по фамилии Назаренко.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из своих источников. Собеседник уточнил, что трагедия случилась 30 октября в 15:50.

Мужчина за рулем внедорожника въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на пешеходов. После этого транспортное средство столкнулось с четырьмя легковыми автомобилями.

Как сообщал OBOZREVATEL: