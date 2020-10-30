Стало известно, кто был за рулем Range Rover, совершившего смертельное ДТП на Майдане
Мужчина въехал в остановку и сбил пешеходов
После этого его внедорожник столкнулся с четырьмя авто
Трагедия произошла из-за того, что водитель потерял сознание
За рулем Range Rover, который 30 октября совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве, был киевлянин, пенсионер 1954 года рождения по фамилии Назаренко.
Об этом стало известно OBOZREVATEL из своих источников. Собеседник уточнил, что трагедия случилась 30 октября в 15:50.
Мужчина за рулем внедорожника въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на пешеходов. После этого транспортное средство столкнулось с четырьмя легковыми автомобилями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
водитель внедорожника наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости.
Кроме того, что два человека погибли, еще четверо были травмированы.
В сети появилось видео с моментом наезда авто на людей.