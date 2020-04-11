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11 апреля • обновлено в 03:56
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Стадион "Динамо" в Киеве: в сети показали, что было на месте легендарного сооружения 150 лет назад

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В 1863 году на месте стадиона "Динамо" в Киеве находилось известное на всю столицу кабаре-кафешантан "Шато-де-Флер".

Историю этого места рассказали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Там также разместили фото кабаре и стадиона.

"Изысканная французская кухня, танцовщицы, певцы, гимнасты и небольшой оркестр. А вечером – фейерверки и музыка... О "Шато-де-флер" писали много разной информации. Одни им восхищались, другие – называли грязным притоном", – говорится в посте.

Стадион "Динамо" и кабаре-кафешантан "Шато-де-Флер"

Стадион "Динамо" и кабаре-кафешантан "Шато-де-Флер"

Клуб коренного киевлянина

После 1917 года "Шато-де-Флер" закрыли – на его месте построили спортивные площадки. А в 1933 году открылся стадион "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали топ-7 мест в Киеве, которые исчезли с лица города. Среди них: кинотеатр "Колос", ресторан "Столичный", винный погреб "Троянда Закарпаття" и танцплощадка "Лягушка".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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