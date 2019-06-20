"Спас нашу малышку!" В Киеве произошло ЧП с ребенком

В Киеве отдыхающие спасли 5-летнюю девочку, которая едва не утонула во время купания на озере. Подробности ЧП OBOZREVATEL рассказала мама ребенка Ксения Циплинская.

Вечером 19 июня Ксения вместе с мужем и дочкой Евангелиной отдыхали на пляже о. Тельбин. Женщина следила за тем, как ее дочурка купается в нескольких метрах от берега. В какой-то момент ребенок скрылся под водой.

"Муж бросился на помощь, но когда понял, что не может достать дочку, стал звать других отдыхающих. Прибежали человек десять и сразу начали поиски. Но из-за того, что вода была мутной, найти Евангелину было непросто", – вспоминает страшное мгновение Ксения.

ЧП произошло на о. Тельбин. Иллюстрация Kyiv Maps

Наконец девочку нашли и вытащили на берег. Поскольку малышка наглоталась воды, на то, чтобы привести ее в чувство, времени было в обрез. Тогда один из присутствующих принялся делать девочке непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

"Он это делал очень профессионально и вскоре дочка стала отходить. А когда прибыла скорая, Евангелинка уже пришла в сознание. Оказалось, тот парень по образованию медик. Мы так благодарны ему, и другим людям за спасение нашей дочери!" – говорит Ксения.

На сегодняшний день Евангелина находится в одной из детских больниц, где ей проводится интенсивная терапия. Благодаря своевременно оказанной помощи, угрозы жизни ребенка нет.

ЧП произошло на о. Тельбин Google. Maps

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