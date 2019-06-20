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"Спас нашу малышку!" В Киеве произошло ЧП с ребенком

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В Киеве отдыхающие спасли 5-летнюю девочку, которая едва не утонула во время купания на озере. Подробности ЧП OBOZREVATEL рассказала мама ребенка Ксения Циплинская.

Вечером 19 июня Ксения вместе с мужем и дочкой Евангелиной отдыхали на пляже о. Тельбин. Женщина следила за тем, как ее дочурка купается в нескольких метрах от берега. В какой-то момент ребенок скрылся под водой.

"Муж бросился на помощь, но когда понял, что не может достать дочку, стал звать других отдыхающих. Прибежали человек десять и сразу начали поиски. Но из-за того, что вода была мутной, найти Евангелину было непросто", – вспоминает страшное мгновение Ксения.

ЧП произошло на о. Тельбин. Иллюстрация

ЧП произошло на о. Тельбин. Иллюстрация

Kyiv Maps

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Наконец девочку нашли и вытащили на берег. Поскольку малышка наглоталась воды, на то, чтобы привести ее в чувство, времени было в обрез. Тогда один из присутствующих принялся делать девочке непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

"Он это делал очень профессионально и вскоре дочка стала отходить. А когда прибыла скорая, Евангелинка уже пришла в сознание. Оказалось, тот парень по образованию медик. Мы так благодарны ему, и другим людям за спасение нашей дочери!" – говорит Ксения.

На сегодняшний день Евангелина находится в одной из детских больниц, где ей проводится интенсивная терапия. Благодаря своевременно оказанной помощи, угрозы жизни ребенка нет.

ЧП произошло на о. Тельбин

ЧП произошло на о. Тельбин

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире 15-летний подросток спас из реки двух маленьких детей, которых снесло течением.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
детиспасение
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