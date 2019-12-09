Совсем не зимняя: появился прогноз погоды на неделю в Киеве

В Киеве в течение недели, с 10 по 14 декабря, будет прохладная погода, дожди или снег не предусматриваются. Вероятные лишь небольшие осадки в субботу днем.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Почти все время ветер будет держаться в пределах 5-10 м/с.

Так, в течение целой недели ночная температура будет около -1...+1 градусов. Во вторник, 10 декабря, дневная температура будет колебаться в пределах +4...+6, в среду и четверг – до +2...+4. А вот в пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, – около +1...+3.

Прогноз погоды на неделю в Киеве

В субботу днем также возможен небольшой дождь, а еще усиление ветра до 7-12 м/с.

Прогноз погоды на неделю в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики пообещали, что зима в 2020 году в Европе и США будет мягкой, теплой и малоснежной.

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