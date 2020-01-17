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17 января • обновлено в 22:15
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Социальный день в рамках Новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей пройдет в Киеве

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В вторнику, 21 января Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей, который проходит сейчас на Певческом Поле, открывает двери для социально незащищенных категорий (инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей и для подопечных благотворительных фондов и организаций).

Социальный день в рамках Новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей пройдет в Киеве

"Мы получили много писем от благотворительных организаций с просьбой предоставить возможность их подопечным из социально незащищенных категорий бесплатно посетить фестиваль. Знаю, как много радости и положительных эмоций приносят такие мероприятия и детям и взрослым. Поэтому мы с радостью приглашаем всех отправиться в увлекательное путешествие в волшебную поднебесной, познакомиться с ее легендами и собственными глазами увидеть красоту скульптур из тысячи разноцветных фонариков ", - рассказывает Денис Погорелко организатор и руководитель компании Grand Event.

Социальный день в рамках Новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей пройдет в Киеве

Когда: 21 января 2020 с 16.00 до 22.00

Адрес: ул. Лаврская, 33 (м. Арсенальная)

Вход для вышеупомянутых категорий и их сопровождающих – бесплатный при наличии удостоверения.

Социальный день в рамках Новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей пройдет в Киеве

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