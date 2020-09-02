Сотни украинцев устроили дискотеку под Кабмином. Фото

Под Кабинетом министров Украины в ночь на 2 сентября сотни украинцев вышли на акцию протеста против ограничения проведения культурных мероприятий во время адаптивного карантина.

Они устроили дискотеку под стенами правительства в Киеве, сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, активисты требовали разрешить работу без ограничений по времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания с организацией досуга или без него.

Под Кабмином вышли на акцию протеста. Укринформ

Сотни людей устроили дискотеку. Укринформ

Митингующие также требовали полностью или частично освободить от налогов субъектов хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.

Акция продолжалась до 22:00, на ней выступали украинские электронные музыканты. По словам организаторов, подобные акции будут продолжаться, пока не будет найден компромисс между представителями индустрии развлечений и властью.

Активисты требовали открыть ночные клубы. Укринформ

Украинцы просили властей найти компромисс. Укринформ

Акции протеста будут продолжаться. Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина готова к переходу на онлайн-школу в случае второй волны эпидемии коронавируса.

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