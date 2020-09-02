МоваЯзык

Топ-темы:

Сотни украинцев устроили дискотеку под Кабмином. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
1,6 т.
Сотни украинцев устроили дискотеку под Кабмином

Сотни украинцев устроили дискотеку под Кабмином. Коллаж

Под Кабинетом министров Украины в ночь на 2 сентября сотни украинцев вышли на акцию протеста против ограничения проведения культурных мероприятий во время адаптивного карантина.

Они устроили дискотеку под стенами правительства в Киеве, сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, активисты требовали разрешить работу без ограничений по времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания с организацией досуга или без него.

Под Кабмином вышли на акцию протеста.

Под Кабмином вышли на акцию протеста. Укринформ

Сотни людей устроили дискотеку.

Сотни людей устроили дискотеку. Укринформ

Митингующие также требовали полностью или частично освободить от налогов субъектов хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.

Акция продолжалась до 22:00, на ней выступали украинские электронные музыканты. По словам организаторов, подобные акции будут продолжаться, пока не будет найден компромисс между представителями индустрии развлечений и властью.

Активисты требовали открыть ночные клубы.

Активисты требовали открыть ночные клубы. Укринформ

Украинцы просили властей найти компромисс.

Украинцы просили властей найти компромисс. Укринформ

Акции протеста будут продолжаться.

Акции протеста будут продолжаться. Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина готова к переходу на онлайн-школу в случае второй волны эпидемии коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

УкраинаКиевКарантин в УкраинеКоронавирус
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Жизнь столицы