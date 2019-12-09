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9 декабря • обновлено в 05:52
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Елки на Новый год: сотни тысяч деревьев в Киеве попадут на свалки

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К новогодним праздникам в Киев завозят до 500-700 тысяч срубленных елок и молодых сосен. Более 20 000 из них остаются непроданными и просто выбрасываются.

Такие данные озвучила в эфире ObozTV глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Она подчеркнула, что в итоге все эти сотни тысяч деревьев оказываются на свалке.

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"Всеукраинская экологическая лига уже на протяжении 20 лет выступает против вырубки живых деревьев в предновогодний период. Они максимум 10 дней постоят, а потом, уже никому не нужные, попадают на мусорные свалки…", – отметила Тимочко.

По информации активистов, уже в начале декабря в Киев свозится около 100 тысяч деревьев, а ближе к Новому году их количество достигает 500-700 тысяч.

"Привозится огромное количество незаконно срубленных деревьев, браконьерским способом. В последние дни – просто свалка этих елок. В прошлом году мы насчитали 20 тысяч деревьев, которые остались непроданными. И это не весь Киев, а лишь несколько рынков!" – поделилась эколог.

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Тем украинцам, которые выступают за бережное отношение к природе, Тимочко посоветовала две альтернативы: сделать "новогодние букеты" из хвойных веток или приобрести искусственную елочку.

"Живые ветки могли бы заготавливать лесхозы, веток полно по всем лесам. Это не повредит окружающей среде, а люди получат украшение… А искусственные елки служат и 10, и 15 лет. Ведь главное – не высота или "пушистость" дерева. Атмосферу праздника создают отношения между людьми. Вместе делать игрушки, уделять детям больше внимания – вот что по-настоящему согревает", – напомнила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Нового года-2020 на Софийской площади в Киеве уже начали установку главной елки страны. Чтобы ее собрать, в лесничестве Житомирской области срубили 400 молодых елочек и сосенок. Торжественное открытие елки запланировано на День Святого Николая 19 декабря.

Для выращивания одной елки 1-1,5 метра высотой требуется около 10-12 лет.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новый год Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости Киева и Киевской области
Персона
Татьяна Тимочко
Место
Украина Киев
Теги
Новый Год-2020 новогодняя елка бизнес на елках главная елка страны
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