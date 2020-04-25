Солдаты Гитлера смотрят на Киев: редкое фото выложили в сеть

Яра Дорош Жизнь столицы 09:54, 25.04.2020

В сети появилось редкое архивное фото с солдатами гитлеровской армии, смотрящих на Киев.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Ранее он был размещен в журнале "Life" за 3 ноября 1941 года.

"Два немецких солдата смотрят на Киев с третьего яруса колокольни Киево-Печерской лавры. На втором плане – горящий недостроенный Наводницкий мост через Днепр", – говорится в посте.

Солдаты Гитлера в Киеве
Клуб коренного киевлянина

В комментариях киевлянин Богдан Луцкий поделился еще несколькими снимками солдат гитлеровской армии в Киеве.

Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецкий войск возвращались его жители.

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Кияни Жизнь столицы

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