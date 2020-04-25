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25 апреля • обновлено в 10:28
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/ Жизнь столицы

Солдаты Гитлера смотрят на Киев: редкое фото выложили в сеть

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В сети появилось редкое архивное фото с солдатами гитлеровской армии, смотрящих на Киев.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Ранее он был размещен в журнале "Life" за 3 ноября 1941 года.

"Два немецких солдата смотрят на Киев с третьего яруса колокольни Киево-Печерской лавры. На втором плане – горящий недостроенный Наводницкий мост через Днепр", – говорится в посте.

Солдаты Гитлера в Киеве

Солдаты Гитлера в Киеве

Клуб коренного киевлянина

В комментариях киевлянин Богдан Луцкий поделился еще несколькими снимками солдат гитлеровской армии в Киеве.

Солдаты Гитлера в Киеве

Солдаты Гитлера в Киеве

Facebook/Богдан Луцкий

Солдаты Гитлера в Киеве

Солдаты Гитлера в Киеве

Facebook/Богдан Луцкий

Солдаты Гитлера в Киеве

Солдаты Гитлера в Киеве

Facebook/Богдан Луцкий

Солдаты Гитлера в Киеве

Солдаты Гитлера в Киеве

Facebook/Богдан Луцкий

Солдаты Гитлера в Киеве

Солдаты Гитлера в Киеве

Facebook/Богдан Луцкий

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецкий войск возвращались его жители.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгулики прослезилась. Жаль, гитлер-упырь проиграл, да? Щас бы баварское потягивали...
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1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, долбоёПша, кто же тебе так мозг изнасиловал ?
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1
Он Алекс
Он Алекс
Вот и вся, путинская россия ((( если честно- дурачки(((
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3
Петров Сергей
Петров Сергей
Он Алекс, дядя, ты дурак?
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2
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Он Алекс, при чем тут "путинская Россия"? Бредишь?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ностальгируете?
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Кияни Жизнь столицы

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