Солдаты Гитлера смотрят на Киев: редкое фото выложили в сеть

В сети появилось редкое архивное фото с солдатами гитлеровской армии, смотрящих на Киев.
Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Ранее он был размещен в журнале "Life" за 3 ноября 1941 года.
"Два немецких солдата смотрят на Киев с третьего яруса колокольни Киево-Печерской лавры. На втором плане – горящий недостроенный Наводницкий мост через Днепр", – говорится в посте.
Солдаты Гитлера в Киеве
Клуб коренного киевлянина
В комментариях киевлянин Богдан Луцкий поделился еще несколькими снимками солдат гитлеровской армии в Киеве.
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Солдаты Гитлера в Киеве
Facebook/Богдан Луцкий
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецкий войск возвращались его жители.
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