Украинская журналистка Янина Соколова побывала в Александровской клинической больнице Киева, где принимают больных с подозрением на коронавирус.

По ее словам, ситуация там является не совсем удовлетворительной. О главных претензиях телеведущая написала на своей странице в Facebook.

По словам Соколовой, главный врач медучреждения ходит по корпусу без маски, оправдывая это тем, что врачам якобы можно, а количество экспресс-тестов для выявления инфекции не превышает 200 штук. К тому же, делают их только тем, у кого есть направление от семейного врача.

"Помните, что независимо от прописки, вы имеете право обратиться в любую больницу. С паспортом. И записаться на прием к терапевту. Тот уже даст направление на прохождение теста", – уточнила журналистка.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

Также Соколова рассказала, что очереди людей возле инфекционного отделения, которые не имеют направления, обречены на поражение. Поскольку тест без направления не дадут.

"Врачи глубоко обеспокоены, даже больше, чем ЕС российской агрессией, по поводу отсутствия возможности добираться до больницы работникам из пригородных зон. Должна быть организована система. Даже если карантин", – продолжила свой рассказ Соколова.

В конце она добавила, что статистика пациентов с подозрением на коронавирус – шесть человек в день, из которых диагноз подтвержден у одного. "Возле инфекционного отделения – Нацгвардия и полиция. Без масок, но с оружием", – резюмировала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

На территории региона и города Киева обнаружено уже три случая заражения. Один из заболевших – народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра".

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