Софийскую площадь в Киеве превратили в сквер. Фото

В центре Киева на Софийской площади появились скамейки и вазоны с деревьями. Площадь украсили декорациями для киносъемок.

Фотографии опубликовал на своей странице в Facebook киевский урбанист Григорий Мельничук (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

На снимках видно съемочную технику и массовку, которая разгуливает между деревьями. "Ради съемок на Софийской площади появились скамейки и озеленение", – написал Мельничук.

Софийскую площадь обновили декорациями Facebook Мельничука

На площади установили деревья Facebook Мельничука

Комментаторы в соцсетях по-разному отреагировали на обновленную Софийку. Части понравилось такое обновление, другие – призвали срочно реконструировать площадь.

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