Софийскую площадь в Киеве превратили в сквер. Фото

Obozrevatel Жизнь столицы 17:34, 11.11.2020 Обновлено: 17:41, 11.11.2020

В центре Киева на Софийской площади появились скамейки и вазоны с деревьями. Площадь украсили декорациями для киносъемок.

Фотографии опубликовал на своей странице в Facebook киевский урбанист Григорий Мельничук (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

На снимках видно съемочную технику и массовку, которая разгуливает между деревьями. "Ради съемок на Софийской площади появились скамейки и озеленение", – написал Мельничук.

Софийскую площадь обновили декорациями
Facebook Мельничука
На площади установили деревья
Facebook Мельничука

Комментаторы в соцсетях по-разному отреагировали на обновленную Софийку. Части понравилось такое обновление, другие – призвали срочно реконструировать площадь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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