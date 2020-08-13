Софийский собор в Киеве показали на 160-летней картине: как выглядит сейчас

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:58, 14.08.2020

В сети показали черно-белую картину с Софийским собором в Киеве, созданную в 1854 году.

Ее автором является известный художник Василий Тимм. Соответствующее фото разместили на странице "Красавец Киев" в Twitter.

Название картины – "Пейзаж старого города с Ярославова вала". На ней изображен Софийский собор, поляна с зеленью, старыми домиками и людьми.

OBOZREVATEL предлагает также пересмотреть современные фото собора и оценить, как изменилось место.

Софийский собор в Киеве
flamingotur.com.ua
Софийский собор в Киеве в современности
sofiyskiy-sobor.polnaya.info
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили старое черно-белое фото центрального железнодорожного вокзала в Киеве и новый цветной снимок этой же локации.

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