"Снижайте скорость до минимума!" В Киеве предупредили об опасных погодных условиях

В Киеве в понедельник, 19 декабря, ожидается морозная и облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем составит -6... -8 градусов, а на дорогах будет наблюдаться гололед.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, киевлянам и гостям столицы нужно придерживаться правил безопасности, чтобы избежать травм и аварий.

"Водителям стоит придерживаться скоростного режима и дистанции и отказаться от рискованных маневров. При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, скорость нужно снижать до минимума", — посоветовали в горадминистрации.

Кроме того, автомобилистам рекомендовали включать противотуманные фонари и помнить о габаритных огнях.

Пешеходам посоветовали ходить медленно, на слегка расслабленных ногах, а руки ни в коем случае не держать в карманах.

Иллюстрация 6262

"Будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить. Когда перебегаете дорогу перед автомобилем, то учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается до пяти раз", — предупредили в пресс-службе КГГА.

Как писал OBOZREVATEL, после выпадения снега в Украине значительно увеличилось количество аварий на дорогах. В день первого снегопада, 14 ноября, в стране произошло более 1000 ДТП. Основной их причиной стало то, что водители выезжали на летней резине.