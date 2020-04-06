Фото с задержанием парня, которого полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 не пустила на спортплощадку в киевском Гидропарке и который добрался туда вплавь, вызвало ажиотаж в сети.
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Снимок сделал журналист Богдан Аминов. Пост с необычным фото разместило ВВС Украины на своей странице в Facebook, а еще заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Фото дня. Мужчина, которого не пустили на спортплощадку в киевском Гидропарке, переплыл реку, чтобы туда добраться. На берегу его встретил с десяток полицейских", "Без маски, без собаки и без ребенка. Я не верю, что это вижу. Спортсмен, которого не пустили дорогой на спортплощадку в Гидропарке, переплыл реку ради тренировки. Задержание проводили, как видно на фото, 14 полицейских", – говорится в постах.
Задержание киевлянина, который поплыл в Гидропарк
Богдан Аминов
Пользователи сети начали активно и с удивлением комментировать снимок с парнем.
"А когда кражи происходят, тоже задействуют такое количество полиции?", "Лучше бы они такими силами защищали вырубку лесов!", "Мне кажется, они не соблюдают дистанцию, а еще они собрались группой более 10 человек", "Это соревнование "Кто кого"?", "У полицейских сегодня сверхважная задача – вылавливать людей по паркам. На одного – целый десяток! А как же постановление о том, что более двух нельзя собираться?!" – написали они.
Задержание киевлянина, который поплыл в Гидропарк
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень, которого полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 не пустила на спортивную площадку на территории Гидропарка, решил добраться туда, переплыв пролив.
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