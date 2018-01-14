"Снимаю шляпу!" Сеть привел в восторг человеческий поступок патрульных под Киевом

В Киевской области патрульные полицейские обнаружили сумку, в которой были 8000 долларов США, планшет Apple, монеты и документы, нашли владельца и вернули ему все имущество.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель командира батальона в Патрульной полиции Украины Алексей Проняк.

По его словам, находку обнаружили в аэропорту "Борисполь".

Патрульные позвонили мужчине и спросили, ничего ли он не терял. Собеседник перечислил все, что было в сумке.

"Гражданин называет сумму и перечисляет остальное содержимое сумки. Полиция: да, все на месте, приезжайте в аэропорт, ваша сумка будет в бюро находок", - пересказал разговор Проняк.

"P.S. Иногда, когда мы не гоняемся за жуликами по дворам, не тормозим пьяных водителей за рулем, и не выслушиваем на семейках оскорбления от заявителя в сторону своего сожителя... Мы возвращаем потерянные вещи людям в независимости от их ценности. В этот раз это было: черная кожаная сумка, $8000, монеты (возможно, коллекционные), планшет Apple, дальномер, документы и прочее", - уточнил патрульный.

Отметим, сеть восхитил поступок правоохранителей. Пользователи активно комментируют пост.

"Полисмены - молодцы, уверена, такие честные люди есть. А кому важнее сумка на фото или декларация человека - просто не верят в хороший человеческий поступок", - считает Евгений Бу.

"Всего-то з/п полицейского за 3 года. Ничего необычного", - написал Виктор Левченко.

"И в полиции просто нормальные люди оказались, ничего необычного", - добавил Кирилл Гайдученко.

"Снимаю шляпу! Молодцы, горжусь!" - подчеркнула Ольга Любарецкая.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве у прохожего забрали сумку с миллионами.