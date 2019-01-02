Снегопады и -10: синоптики уточнили погоду на неделю в Киеве

В Киеве в первые рабочие дни 2019 года будет снежно и ветрено. Температура воздуха в среднем составит около 1 градуса мороза.

В среду, 2 января, днем будет идти небольшой снег, а термометр покажет -1...1 градус. Ветер ожидается до 12 метров в секунду, сообщили в Укргидрометцентре.

3 января усилятся осадки, мороз составит около 4 градусов. Утром немного потеплеет (0... -2), но продолжит идти снег.

4 января станет единственным "сухим днем", но понизится температура. Ночью будет от -6 до -8, днем — до -5.

Погода в Киевской области Укргидрометцентр

5 января ночью снег вновь напомнит о себе, также ударит 10-градусный мороз. Днем в субботу осадки усилятся, температура будет около -5.

6 января прогнозируется снег, от -8 до -10 ночью и -7 градусов днем. Скорость ветра составит 10 м/с.

В других областях Украины до конца недели прогнозируется похожая погода. Осадки будут на всей территории страны, а самые сильные морозы ожидаются в Кропивницком и Черкассах — около -11.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, со 2 января в Украине ухудшится погода. 3 января ночью ожидается умеренный, днем — небольшой снег, в южных областях без осадков.

4 января в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях будут снег, метели, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.