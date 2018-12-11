Киев накроет мощный снегопад: водителей предупредили о радикальных мерах

В Киеве власти приняли срочные меры в связи с приближением снегопада. Коммунальная техника приведена в состояние готовности, эвакуаторы готовы очищать проезжую часть от припаркованных авто, которые мешают убирать снег. Не исключено ограничение движения на отдельных улицах.

Подробности о том, как столица готовится к большому снегу, сообщил в эфире ObozTV глава управления чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

По его словам, власти столицы получили предупреждение от Гидрометцентра об ухудшении погодных условий 12-13 декабря. Согласно информации синоптиков, ожидается до 20 см снега.

"Все коммунальные службы уже приведены в готовность, ожидаем снегопада. Работает круглосуточный коммунальный штаб, который в онлайн-режиме контролирует ситуацию в городе. С началом снегопада техника выставляется на заранее определенные места. На утро мы будем выставлять на дежурство тягачи на спусках-подъемах, чтобы не дать городскому автотранспорту буксовать, если будет гололед. Кроме того, при ухудшении погодных условий можем принять решение относительно ограничения въезда крупногабаритного транспорта", – рассказал чиновник.

На вопрос, предусматривается ли ограничение движения на отдельных участках в Киеве, Ткачук ответил: "Пока что нет, поскольку у нас работает штаб, который постоянно видит ситуацию в городе. мы будет принимать решение немедленно в онлайн-режиме в случае ухудшения погодных условий".

Также представитель КГГА подчеркнул, что припаркованный на проезжей части транспорт, который будет мешать работе коммунальных служб, "будет перемещаться".

"Подготовлены оперативные группы с эвакуаторами, которые будут выезжать и помогать коммунальным службам в уборке города. Это касается и обочин, и тротуаров и всех мест, где будет без присмотра брошен личный автотранспорт… Потому прошу не оставлять транспорт на проезжей части", - подчеркнул он.

"Мы ожидаем очень сильный снегопад на вечер среды и утро четверга, поэтому очень прошу без необходимости не использовать личный транспорт, с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - добавил чиновник.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГосЧС Украины 12-13 декабря прогнозируют резкое ухудшение погоды по всей территории страны, возможны сильные снегопады, порывы ветра и гололедица на дорогах.

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