Снегопад и потепление: синоптики дали прогноз до конца недели в Киеве

В Киеве в среду, 26 декабря, продолжаться снегопады, однако средняя температура воздуха днем составит 0 градусов. Ветер с ураганного сменится на умеренный, до 12 м/с.

Незначительные осадки ожидаются также и в ночь на 27 декабря, а вот днем киевлян ждет сухая погода. Согласно с данными Укригидрометцентра, ночью в четверг будет -1...-3 градуса, а днем -1...1.

Ночью пятницы мороз составит 3 градуса, днем будет дождь со снегом. Температура останется на уровне -1...1 градусов.

В субботу жителей и гостей Киева вновь ждет возвращение осадков. Снег начнется еще ночью, а термометры будут показывать до 4 мороза. Днем прогнозируется небольшой снег и -1...1.

Пройдут осадки и ночью воскресенья, а днем наконец-то ожидается переменная облачность и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться на уровне 1 тепла.

Аналогичная погода на этой неделе будет почти во всех областях Украины. Самые сильные морозы ожидаются в Луганской области, где прогнозируется до -9 градусов ночью.

Как писал OBOZREVATEL, сильная непогода накрыла Украины 25 декабря. По всей территории объявили об опасных погодных условиях. Кроме снега и гололеда, в большинстве областей дул шквальный ветер.

На западе Украины его скорость достигала 24 метров в секунду. Это затронуло Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Волынскую, Ривненскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области.