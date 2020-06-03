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3 июня • обновлено в 10:06
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Снег на Киевщине: синоптик объяснил "аномалию". Фото

1.6т
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На фото с якобы снегом, который выпал на Киевщине 2 июня, на самом деле запечатлен нерастаявший град.

Об этом на своей странице в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, в относительно холодных неустойчивых воздушных массах (чаще всего в тылу циклонов и на фронтах окклюзии), образующиеся в облаках градины попросту не успевают растаять во время падения к земной поверхности.

В таких случаях можно наблюдать обильный градовый покров, который иногда может устилать землю слоем в несколько сантиметров, напоминая слой выпавшего снега. Однако если их рассмотреть близко, то можно заметить, что это – скопление мелких ледяных шариков, размерами 5-10 мм, часто смерзшихся и наполовину растаявших.

Снег в июне

Снег в июне

"Публика"

"Наиболее часто подобные процессы наблюдаются в апреле-мае, когда конвективные процессы уже весьма активные, но отрицательные температуры в облаке располагаются ближе к земной поверхности, чем в середине лета. Ведь все крупные капли во время ливня в теплый летний день – это ни что иное, как растаявшие градинки в процессе полета к земле", – объяснил Кибальчич.

И только достаточно крупные градины, подчеркнул синоптик, не способны полностью растаять и уже выпадают на землю, часто достигая внушительных размеров. Но в начале лета и конце весны мелкие градины чаще долетают до земной поверхности.

Что касается горных регионов, то в Карпатах, по словам Кибальчича, именно снег может выпадать и в мае, и в июне (во время периодов арктических вторжений и существенных похолоданий). В такой погоде там нет ничего удивительного, поскольку на нее напрямую влияет высота местности.

Снег на Киевщине

Снег на Киевщине

Скриншот видео

Снег на Киевщине

Снег на Киевщине

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 июня в сети появилось множество фото с якобы снегом, который выпал в селе Демидов Киевской области. Очевидцы утверждали, что он шел около 10 минут.

  • В украинских Карпатах в этот день также заснежило и ударил мороз. Кроме того, погодные условия ухудшились из-за сильного ветра.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
погода
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