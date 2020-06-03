На фото с якобы снегом, который выпал на Киевщине 2 июня, на самом деле запечатлен нерастаявший град.

Об этом на своей странице в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, в относительно холодных неустойчивых воздушных массах (чаще всего в тылу циклонов и на фронтах окклюзии), образующиеся в облаках градины попросту не успевают растаять во время падения к земной поверхности.

В таких случаях можно наблюдать обильный градовый покров, который иногда может устилать землю слоем в несколько сантиметров, напоминая слой выпавшего снега. Однако если их рассмотреть близко, то можно заметить, что это – скопление мелких ледяных шариков, размерами 5-10 мм, часто смерзшихся и наполовину растаявших.

Снег в июне "Публика"

"Наиболее часто подобные процессы наблюдаются в апреле-мае, когда конвективные процессы уже весьма активные, но отрицательные температуры в облаке располагаются ближе к земной поверхности, чем в середине лета. Ведь все крупные капли во время ливня в теплый летний день – это ни что иное, как растаявшие градинки в процессе полета к земле", – объяснил Кибальчич.

И только достаточно крупные градины, подчеркнул синоптик, не способны полностью растаять и уже выпадают на землю, часто достигая внушительных размеров. Но в начале лета и конце весны мелкие градины чаще долетают до земной поверхности.

Что касается горных регионов, то в Карпатах, по словам Кибальчича, именно снег может выпадать и в мае, и в июне (во время периодов арктических вторжений и существенных похолоданий). В такой погоде там нет ничего удивительного, поскольку на нее напрямую влияет высота местности.

Снег на Киевщине Скриншот видео

Снег на Киевщине Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 июня в сети появилось множество фото с якобы снегом, который выпал в селе Демидов Киевской области. Очевидцы утверждали, что он шел около 10 минут.

В украинских Карпатах в этот день также заснежило и ударил мороз. Кроме того, погодные условия ухудшились из-за сильного ветра.

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