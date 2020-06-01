Смягчение карантина в Киеве с 1 июня: Кличко предупредил горожан

В Киеве, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, с 1 июня начали следующий этап ослабления ограничительных мер.

О том, каким именно заведениям позволили открыться в столице, рассказал во время онлайн-брифинга мэр Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, власти понимают, что бизнесу и людям нужно работать, ведь карантин сильно ударил по материальному положению граждан и экономике в целом. Однако подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе все, что уже разрешено, могут запретить снова.

В Киеве с 1 июня ослабили карантин

С 1 июня в столице открыли:

детские сады (правда, только те, которые выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации);

спортивные комплексы, залы и фитнес-центры;

детско-юношеские спортивные школы;

учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов.

Также мэр напомнил, что с субботы, 30 мая, в Киеве заработали:

крупные магазины площадью более 1000 квадратных метров;

торгово-развлекательные центры (без развлекательных зон);

гостиницы, кроме хостелов.

"Ограничения нужно снимать постепенно. Следить за ситуацией, где у нас наибольшие риски. Чтобы не допустить новых очагов заболевания и инфекционного взрыва. Давайте сознательно относиться к этому. Беречь свое здоровье и соблюдать правила!" – подчеркнул мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 1 июня зафиксировали 3043 подтвержденных случая COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 58 человек, 11 из которых – медики.