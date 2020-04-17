Смог серьезно ударил по Киеву: Минздрав назвал срочные симптомы для обращения к врачу

Смог из-за горения сухостоя в Киеве и области может привести к отравлению продуктами горения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, уточнив, что химической и радиологической угрозы он не несет.

Смог в Киеве. Иллюстрация

В Минздраве назвали главные симптомы отравления продуктами горения и порекомендовали в случае их выявления обращаться к медикам. Речь идет о:

головной боли;

проблемах с дыханием;

усталости;

плохой концентрации;

нарушении ориентировки в пространстве;

тахикардии;

повышении артериального давления;

судорогах.

Симптомы отравления продуктами горения и советы МОЗ

Также выяснилось, как киевлянам и жителям области защититься от отравления. В частности, необходимо:

не выходить на улицу утром;

избегать длительных прогулок;

плотно закрывать окна и двери;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

делать влажную уборку;

не курить и не употреблять алкоголь;

пить 2-3 литра жидкости в день;

промывать горло и нос;

употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду;

не жечь листья и сухостой.

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