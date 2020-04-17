Смог серьезно ударил по Киеву: Минздрав назвал срочные симптомы для обращения к врачу

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 16:46, 17.04.2020 Обновлено: 16:46, 17.04.2020

Смог из-за горения сухостоя в Киеве и области может привести к отравлению продуктами горения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, уточнив, что химической и радиологической угрозы он не несет.

Смог в Киеве. Иллюстрация

В Минздраве назвали главные симптомы отравления продуктами горения и порекомендовали в случае их выявления обращаться к медикам. Речь идет о:

  • головной боли;

  • проблемах с дыханием;

  • усталости;

  • плохой концентрации;

  • нарушении ориентировки в пространстве;

  • тахикардии;

  • повышении артериального давления;

  • судорогах.

Симптомы отравления продуктами горения и советы
МОЗ

Также выяснилось, как киевлянам и жителям области защититься от отравления. В частности, необходимо:

  • не выходить на улицу утром;

  • избегать длительных прогулок;

  • плотно закрывать окна и двери;

  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

  • делать влажную уборку;

  • не курить и не употреблять алкоголь;

  • пить 2-3 литра жидкости в день;

  • промывать горло и нос;

  • употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду;

  • не жечь листья и сухостой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Киев – на первом месте в мире по загрязнению воздуха: карта "отравленных" районов

Названа смертельная для коронавируса температура

Подозревают в расстреле Майдана: экс-бойца "Омеги" отпустили из зала суда

"Сделали себя вместе": руководство ВСУ выписало себе рекордные премии

Суд избрал меру пресечения Черновол: экс-нардепа подозревают в убийстве