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17 апреля • обновлено в 16:50
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Смог серьезно ударил по Киеву: Минздрав назвал срочные симптомы для обращения к врачу

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Смог из-за горения сухостоя в Киеве и области может привести к отравлению продуктами горения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, уточнив, что химической и радиологической угрозы он не несет.

Смог в Киеве. Иллюстрация

Смог в Киеве. Иллюстрация

В Минздраве назвали главные симптомы отравления продуктами горения и порекомендовали в случае их выявления обращаться к медикам. Речь идет о:

  • головной боли;

  • проблемах с дыханием;

  • усталости;

  • плохой концентрации;

  • нарушении ориентировки в пространстве;

  • тахикардии;

  • повышении артериального давления;

  • судорогах.

Симптомы отравления продуктами горения и советы

Симптомы отравления продуктами горения и советы

МОЗ

Также выяснилось, как киевлянам и жителям области защититься от отравления. В частности, необходимо:

  • не выходить на улицу утром;

  • избегать длительных прогулок;

  • плотно закрывать окна и двери;

  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

  • делать влажную уборку;

  • не курить и не употреблять алкоголь;

  • пить 2-3 литра жидкости в день;

  • промывать горло и нос;

  • употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду;

  • не жечь листья и сухостой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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