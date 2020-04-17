Смог серьезно ударил по Киеву: Минздрав назвал срочные симптомы для обращения к врачу

Смог из-за горения сухостоя в Киеве и области может привести к отравлению продуктами горения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, уточнив, что химической и радиологической угрозы он не несет.
Смог в Киеве. Иллюстрация
В Минздраве назвали главные симптомы отравления продуктами горения и порекомендовали в случае их выявления обращаться к медикам. Речь идет о:
головной боли;
проблемах с дыханием;
усталости;
плохой концентрации;
нарушении ориентировки в пространстве;
тахикардии;
повышении артериального давления;
судорогах.
Симптомы отравления продуктами горения и советы
МОЗ
Также выяснилось, как киевлянам и жителям области защититься от отравления. В частности, необходимо:
не выходить на улицу утром;
избегать длительных прогулок;
плотно закрывать окна и двери;
включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
делать влажную уборку;
не курить и не употреблять алкоголь;
пить 2-3 литра жидкости в день;
промывать горло и нос;
употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду;
не жечь листья и сухостой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Уровень загрязнения воздух в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.
Киев утром 17 апреля остался на первом месте в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Показатель был зафиксирован в диапазоне 215 AQI.
Столицу Украины утром 17 апреля снова накрыли облака пыли и непонятного дыма.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.