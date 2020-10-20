СМИ добились запрета на въезд в Украину пропагандисту Корчевникову

Российскому пропагандисту Борису Корчевникову запретили въезд в Украину сроком на три года.

Об этом УП во вторник, 20 октября, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что после публикаций в СМИ информации о прибытии Корчевникова в Киев пограничники провели проверку и установили, что он нарушал украинское законодательство – посещал оккупированный Крым.

Корчевников в Киеве. Инстаграм пропагандиста

На момент въезда пропагандиста в Киев правоохранители не располагали информацией о его нарушениях, поручений относительно запрета въезда также ранее не поступало, добавил Демченко.

Корчевникову закрыли въезд в Украину. УП

Отметим, после оккупации Крыма Корчевников несколько раз незаконно посещал полуостров, а во время своих эфиров на пропагандистских российских телеканалах неоднократно называл украинцев "хунтой" и "фашистами".

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году Корчевников также посетил Киев в октябре, заявив, что чувствовал себя "как в гостеприимном доме" и к нему везде относились тепло.