Смерть таксиста и ДТП с грузовиком: самые резонансные аварии за выходные в Киеве
В Киеве за выходные произошло 220 ДТП. Правоохранители столицы оформили 204 аварии без пострадавших, а в остальных были травмированы пассажиры и водители.
OBOZREVATEL собрал топ-3 видео резонансных аварий в Киеве за 5 и 6 декабря (чтобы увидеть видео доскролльте до конца).
На Киевщине произошло 87 ДТП, из них 5 - с травмированными, два человека погибли.
Смерть таксиста
6 декабря на автодороге умер водитель такси. Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Машина вылетела на тротуар и врезался в стену.
ДТП с грузовиком
6 декабря на въезде в Киев с одесского направления грузовик ударил два легковых автомобиля. По данным Киев оперативный, авария произошла из-за того, что в заднюю часть его автомобиля въехал грузовик. От удара Citroen закрутило и выбросило в левый ряд.
Всего разбито было три авто, одну девушку госпитализировали в больницу.
Заблокировали трасу
На варшавской дороге в районе Бородянке 6 декабря столкнулись три автомобиля. Причиной аварии стала скользкая дорога. Оформление ДТП продолжалось, по меньшей мере три часа, сообщает Погляд.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Skoda Kamiq на скорости влетел в столб. ДТП произошло около четырех утра.