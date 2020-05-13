"Слуга"-ресторатор собрался в мэры Киева

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко якобы подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Киева.
Об этом написал фотограф, который, в том числе, снимает в Верховной Раде Украины, Ян Доброносов на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото Тищенко в костюме, защитной маске и очках возле Верховной Рады.
"Николай Тищенко подтвердил, что идет в мэры Киева!" – говорится в посте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе Тищенко говорил, что еще не задумывался о том, чтобы в будущем стать мэром Киева, добавив, что такие решения должны приниматься в обсуждениях с коллегами по фракции.
Чуть позже журналисты сняли, как в заведение "Велюр" в Киеве, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что ресторан Тищенко 4 мая был закрыт, а о нарушении составлен административный протокол.
В Киеве магазин косметики жены Тищенко Аллы Барановской также продолжал работать, несмотря на карантин.
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