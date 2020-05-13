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14 мая • обновлено в 16:34
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/ Жизнь столицы

"Слуга"-ресторатор собрался в мэры Киева

15.5т
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко якобы подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Об этом написал фотограф, который, в том числе, снимает в Верховной Раде Украины, Ян Доброносов на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото Тищенко в костюме, защитной маске и очках возле Верховной Рады.

"Николай Тищенко подтвердил, что идет в мэры Киева!" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Неужели выберут? "С праздником годовщины голодомора, граждане!"
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1
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Чан Джеки
Чан Джеки
киевляне неберите гречку или етот =слуга=накормит вас дерьмом ведь оно любить тока деньгу.а нет то зе должен уйти он нечем себя непоказал.
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1
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Т Александр
Т Александр
Это даже не Кличко))) Надеюсь киевляне загонят это недоразумение под шконку.
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Кияни Жизнь столицы

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