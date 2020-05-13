"Слуга"-ресторатор собрался в мэры Киева

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко якобы подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Об этом написал фотограф, который, в том числе, снимает в Верховной Раде Украины, Ян Доброносов на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото Тищенко в костюме, защитной маске и очках возле Верховной Рады.

"Николай Тищенко подтвердил, что идет в мэры Киева!" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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