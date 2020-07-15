"Слуга" Гурин заявил о походе на праймериз на место мэра Киева

Марина Лисничук Жизнь столицы 13:21, 15.07.2020 Обновлено: 13:23, 15.07.2020

Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил о желании баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он 15 июля написал на своей странице в Facebook. Нардеп подчеркнул, что именно в этот день закон о столице, который в течение года разрабатывали в Раде, в окончательной редакции выходит из профильного комитета.

"У меня хорошая новость – я иду на праймериз мэра столицы, потому что хочу изменить Киев и потому, что меня не устраивают все другие варианты без вариантов", – отметил "слуга".

Нардеп признался, что много лет занимается развитием городов и территорий, поэтому хочет, чтобы от "Слуги народа" в мэры Киева баллотировался именно "реальный кандидат, а не удобный спарринг-партнер".

"Каждый день я сталкиваюсь с некомпетентностью. Хочу изменить это и знаю, что Киеву нужен мэр, который будет понимать, что такое город и чего хотят горожане", – добавил Гурин.

Гурин написал, что идет на праймериз на место мэра Киева
(Facebook Дмитрия Гурина)
Пост нардепа
(Facebook Дмитрия Гурина)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что в их внутрипартийном праймериз на кандидата в мэры Киева принимают участие четверо депутатов.

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