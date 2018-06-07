В Киеве в горсовете произошли стычки: появились новые подробности

В Киеве 7 июня в сессионный зал городского совета (КГС) ворвались киевляне: между ними и депутатами произошли стычки.

Конфликт произошел из-за рассмотрения вопроса о застройках на Подоле, сообщил активист Сергей Буйгашев на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Национальный корпус" (националистическая партия. ― Ред.) ворвался в сессионный зал, сломал двери. Депутаты пытаются выйти на обед, но их не выпускают", ― рассказал Буйгашев.

Facebook Sergey Buygashev

Facebook Sergey Buygashev

Также он отметил, что трибуну заблокировали некоторые депутаты.

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"Киевляне ворвались в сессионный зал КГС. Часть депутатов заблокировала трибуну", ― написал Буйгашев.

Как позднее заявили в пресс-службе Киевского городского совета на официальном сайте, пленарное заседание пришлось перенести.

"Применение физической силы по отношению к работникам секретариата Киевского горсовета, а также повреждение имущества и оборудования сессионного зала делают проведение пленарного заседания невозможным", ― пояснили в пресс-службе.

Отметим, что сегодня, 7 июня, на пленарном заседании горсовета должны были во втором чтении принять решение о разрыве договоров аренды земли на Подоле между горсоветом и предприятием "Маркон". Как писал OBOZREVATEL, ранее там планировалось строительство отеля на Замковой горе.