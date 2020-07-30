Скульптуры котов в центре Киева привели сеть в восторг. Фото

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 03:20, 30.07.2020

Сеть растрогали фото милых фигурок котов в Киеве.

Снимки были сделаны на Вознесенском спуске в Шевченковском районе столицы. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оригинальные кошачьи фигуры на Вознесенском спуске", – говорится в посте.

Скульптуры котов в центре Киева привели сеть в восторг
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Скульптуры котов в центре Киева привели сеть в восторг
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Скульптуры котов в центре Киева привели сеть в восторг
Facebook/Клуб коренного киевлянина

На разных фото видно фигурки от одного до трех котов различных расцветок с забавными выражениями мордочек. Вероятнее всего, они размещены на крыше одного из домов.

Скульптуры котов в центре Киева привели сеть в восторг
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Скульптуры котов в центре Киева привели сеть в восторг
Facebook/Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и с восторгом комментировать снимки.

"Супер,красиво!!!", "Надо же. И не знала. Посмотрю. Спасибо", "Красиво!!", "Видимо, там скульптор живет,??", "Как хорошо! Завтра собираюсь в Сквера интеллигентов, оттуда дойду до Вознесенской...", "Есть шанс составить конкуренцию одесским котикам, пусть даже в скульптурах", – написали они.

Пост в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на архивном фото утраченную Сретенскую церковь в Киеве образца 1861 года.

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Кияни Жизнь столицы

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