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Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

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В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 9 июля прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Киеве новый борт с ранеными! Я прошу СМИ помогать нам! У нас был борт в четверг (4 июля. – Ред.) и сегодня снова скорые неслись по Столичному шоссе с нашими воинами. В реанимацию увезли тяжелых, конечно, тяжело на все это смотреть шестой год", – написала она.

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Волонтер рассказала, что все желающие могут сдать кровь по адресу: улица Госпитальная, 18. Центр крови работает с 9 до 12, с понедельник по четверг.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, поскольку все это уходит в больших количествах. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, шорты. Из лекарств – дексалгин и кетанов (обезболивающее в ампулах).

"Спасибо, что народ помог одеждой и продуктами, сэкономленные деньги я вчера и сегодня перечислила тяжелораненым на карты", – сообщила Юсупова.

Карта для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

Facebook Наталии Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе, два оккупанта были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 8 июля.

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина Киев
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
кормить карателей нечем?
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Закон Порядок
Закон Порядок
очередных пэрэможныков -хероев-захистныков.подвезли.потерьнет
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