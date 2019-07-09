Скорые неслись по Киеву: волонтер обратилась со срочным призывом к украинцам

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 9 июля прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Киеве новый борт с ранеными! Я прошу СМИ помогать нам! У нас был борт в четверг (4 июля. – Ред.) и сегодня снова скорые неслись по Столичному шоссе с нашими воинами. В реанимацию увезли тяжелых, конечно, тяжело на все это смотреть шестой год", – написала она.

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Волонтер рассказала, что все желающие могут сдать кровь по адресу: улица Госпитальная, 18. Центр крови работает с 9 до 12, с понедельник по четверг.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, поскольку все это уходит в больших количествах. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, шорты. Из лекарств – дексалгин и кетанов (обезболивающее в ампулах).

"Спасибо, что народ помог одеждой и продуктами, сэкономленные деньги я вчера и сегодня перечислила тяжелораненым на карты", – сообщила Юсупова.

Карта для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе, два оккупанта были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 8 июля.

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