"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса
В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 14 мая прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.
Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.
"Репост! В Киев прилетел борт с ранеными бойцами!! СМИ, люди, помогайте нам распространять информацию. Много скорых с мигалками промчались по шоссе в сторону центрального госпиталя. Война продолжается, за неделю на фронте более 12 раненых и есть убитый. Воинов привезли с различными ранениями, есть в очень тяжелом состоянии" – написала она.
Волонтер поделилась: "Сегодня мимо меня везли бойца, совсем молодого, лицо посеченное осколками, синяки под глазами, руки и ноги перебинтованные. Совсем мальчишка, а в глазах боль и сила. В госпитале сейчас лежат ребята с разных бортов, без ног и рук, хирурги делают операции, персонал выхаживает".
Наталья Юсупова сообщила, что госпиталь на карантине и закрыт для посетителей. Волонтеры привозят раненым передачи, соки, йогурт, колбасу, сыр, овощи, кофе, чай, сладкое. Волонтер написала, что всегда нужны шорты, спортивные костюмы, тапки, футболки.
Перевести помощь можно на http://patreon.com/nyusupova и на карту Карта
5358 3853 2000 2464 Монобанк.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.