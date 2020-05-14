"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 14 мая прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Репост! В Киев прилетел борт с ранеными бойцами!! СМИ, люди, помогайте нам распространять информацию. Много скорых с мигалками промчались по шоссе в сторону центрального госпиталя. Война продолжается, за неделю на фронте более 12 раненых и есть убитый. Воинов привезли с различными ранениями, есть в очень тяжелом состоянии" – написала она.

Волонтер поделилась: "Сегодня мимо меня везли бойца, совсем молодого, лицо посеченное осколками, синяки под глазами, руки и ноги перебинтованные. Совсем мальчишка, а в глазах боль и сила. В госпитале сейчас лежат ребята с разных бортов, без ног и рук, хирурги делают операции, персонал выхаживает".

Наталья Юсупова сообщила, что госпиталь на карантине и закрыт для посетителей. Волонтеры привозят раненым передачи, соки, йогурт, колбасу, сыр, овощи, кофе, чай, сладкое. Волонтер написала, что всегда нужны шорты, спортивные костюмы, тапки, футболки.

Перевести помощь можно на http://patreon.com/nyusupova и на карту Карта

5358 3853 2000 2464 Монобанк.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

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