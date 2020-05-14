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15 мая • обновлено в 11:59
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"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

59.4т
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В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 14 мая прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Репост! В Киев прилетел борт с ранеными бойцами!! СМИ, люди, помогайте нам распространять информацию. Много скорых с мигалками промчались по шоссе в сторону центрального госпиталя. Война продолжается, за неделю на фронте более 12 раненых и есть убитый. Воинов привезли с различными ранениями, есть в очень тяжелом состоянии" – написала она.

Волонтер поделилась: "Сегодня мимо меня везли бойца, совсем молодого, лицо посеченное осколками, синяки под глазами, руки и ноги перебинтованные. Совсем мальчишка, а в глазах боль и сила. В госпитале сейчас лежат ребята с разных бортов, без ног и рук, хирурги делают операции, персонал выхаживает".

Наталья Юсупова сообщила, что госпиталь на карантине и закрыт для посетителей. Волонтеры привозят раненым передачи, соки, йогурт, колбасу, сыр, овощи, кофе, чай, сладкое. Волонтер написала, что всегда нужны шорты, спортивные костюмы, тапки, футболки.

Перевести помощь можно на http://patreon.com/nyusupova и на карту Карта

5358 3853 2000 2464 Монобанк.

"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

"В глазах боль и сила": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

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Украина Киев
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