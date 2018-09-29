''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве

В Киеве на Оболони две несовершеннолетние девушки гуляли по крыше девятиэтажного дома.

Этот момент засняли неравнодушные местные жители. Соответствующие фото и видео опубликовали в Facebook. Одна из девушек снимала на крыше вторую на камеру. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Более активная сверстница опасно свешивала ноги, бегала, прыгала и не страховалась, что при любом неаккуратном движении могло закончиться летальным исходом.

"Уважаемые родители, этих двух девушек-подростков, проведите, пожалуйста, воспитательную беседу своим детям. Сердце замирает видеть такое халатное отношение к своей жизни. Фото или видео уж точно не стоит таких рисков. Дом, на котором гуляют дети, Маршала Малиновского, 13Б", – сообщила автор материала Яна.

В комментариях она уточнила, что вызвала полицию, которая приехали через три минуты. Правоохранители нашли выход на крышу, сняли девочек, потом стояли и беседовали возле машины.

"Надеюсь, протокол написали, родители уведомлены! Хорошо, что в этот раз все обошлось! Родители, что скажете? Вас уведомили о случившемся?" – уточнила она.

В сети возмутились безответственности подростков. Пользователи отметили, что самое страшное в этом ситуации, что решение не было спонтанным.

"Боже, как этим дурам малолетним такое в голову приходит", "Самое страшное, что это не спонтанное решение ведь! Это надо найти этот выход на чердак, побегать, пофотографироваться", "Что в голове у этих детей? Они на спор скоро прыгать будут с этих же крыш, из-за хорошего селфи! Это печально!", - написали в сети.

"Пускай даже такой ценой девушки запиарились, но мой пост для их родителей. Сегодня крыша, завтра вагон метро, потом высоковольтные провода. Пускай поговорят с ними сегодня и не допустят завтрашнюю трагедию", – прокомментировала автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожие ситуации, особенно для Киева, не редкость в последнее время. Подростки часто выбирают крыши в метро, чтобы сделать селфи или просто покрасоваться перед сверстниками. В июле несовершеннолетние бежали по крыше во время движения транспорта, что также сняли неравнодушные люди.