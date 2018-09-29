МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве

1.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на Оболони две несовершеннолетние девушки гуляли по крыше девятиэтажного дома.

Этот момент засняли неравнодушные местные жители. Соответствующие фото и видео опубликовали в Facebook. Одна из девушек снимала на крыше вторую на камеру. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Более активная сверстница опасно свешивала ноги, бегала, прыгала и не страховалась, что при любом неаккуратном движении могло закончиться летальным исходом.

''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве

"Уважаемые родители, этих двух девушек-подростков, проведите, пожалуйста, воспитательную беседу своим детям. Сердце замирает видеть такое халатное отношение к своей жизни. Фото или видео уж точно не стоит таких рисков. Дом, на котором гуляют дети, Маршала Малиновского, 13Б", – сообщила автор материала Яна.

''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве
Новости
Сексуально домогались: появились подробности нападения подростков на Тернопольщине

В комментариях она уточнила, что вызвала полицию, которая приехали через три минуты. Правоохранители нашли выход на крышу, сняли девочек, потом стояли и беседовали возле машины.

''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве

"Надеюсь, протокол написали, родители уведомлены! Хорошо, что в этот раз все обошлось! Родители, что скажете? Вас уведомили о случившемся?" – уточнила она.

В сети возмутились безответственности подростков. Пользователи отметили, что самое страшное в этом ситуации, что решение не было спонтанным.

"Боже, как этим дурам малолетним такое в голову приходит", "Самое страшное, что это не спонтанное решение ведь! Это надо найти этот выход на чердак, побегать, пофотографироваться", "Что в голове у этих детей? Они на спор скоро прыгать будут с этих же крыш, из-за хорошего селфи! Это печально!", - написали в сети.

"Пускай даже такой ценой девушки запиарились, но мой пост для их родителей. Сегодня крыша, завтра вагон метро, потом высоковольтные провода. Пускай поговорят с ними сегодня и не допустят завтрашнюю трагедию", – прокомментировала автор.

''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве
''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве
''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве
''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве
''Скоро на спор прыгать будут'': на камеру засняли опасное развлечение детей в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, похожие ситуации, особенно для Киева, не редкость в последнее время. Подростки часто выбирают крыши в метро, чтобы сделать селфи или просто покрасоваться перед сверстниками. В июле несовершеннолетние бежали по крыше во время движения транспорта, что также сняли неравнодушные люди.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николай
Николай
Дети пьяного ужина
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги