Сколько стоит лечение от COVID-19 в Киеве и кто оплачивает: Кличко поставил точку в вопросе

В Киеве лечение одного больного коронавирусом COVID-19 стоит от 5 до 15 тысяч гривен в сутки.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, ссылаясь на подсчеты медиков, во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, стоимость зависит от особенностей течения болезни, наличия у пациента сопутствующей патологии, осложнения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно", – подчеркнул Кличко.

Лечение коронавируса в Киеве. Иллюстрация

Он добавил, что те больные коронавирусом, которые не требуют госпитализации и лечатся дома под контролем медиков, покупают препараты за свой счет.

"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента, – невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни. Но, как говорят медики, в среднем оказания помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения", – заявил мэр Киева .

Кличко напомнил, что департамент здравоохранения за средства резервного фонда бюджета города закупил лекарства, применяемые для оказания медпомощи больным COVID-19.

"Речь идет о 17 наименованях медицинских препаратов. Это: антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 миллион гривен", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.

В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет, 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

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