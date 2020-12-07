Сколько людей заразились COVID-19 в Киеве: статистика на 7 декабря

Obozrevatel Жизнь столицы 09:10, 7.12.2020 Обновлено: 10:09, 7.12.2020

По состоянию на утро 7 декабря в Киеве зафиксировано 1 526 новых зараженных коронавирусом. Всего в Киеве подтверждено 81 335 случаев COVID-19.

Умерло за сутки 16 киевлян, в общем 1 441 смертельный случай. Выздоровело 128 жителей Киева (25 210).

Количество случаев коронавируса в Киеве уменьшилась
СНБО

Количество больных сегодня больше, чем 6 декабря (+8 зараженных).

На выходных зафиксировали несколько меньшее количество больных
СНБО

В Киевской области зафиксировали 635 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки два человека, выздоровело 342 жителя Киевщины.

В Киевской области умерло два человека
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Украине официально подтверждено 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за минувшие сутки.

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