Сколько людей заразились COVID-19 в Киеве: статистика на 7 декабря

По состоянию на утро 7 декабря в Киеве зафиксировано 1 526 новых зараженных коронавирусом. Всего в Киеве подтверждено 81 335 случаев COVID-19.

Умерло за сутки 16 киевлян, в общем 1 441 смертельный случай. Выздоровело 128 жителей Киева (25 210).

Количество больных сегодня больше, чем 6 декабря (+8 зараженных).

В Киевской области зафиксировали 635 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки два человека, выздоровело 342 жителя Киевщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Украине официально подтверждено 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за минувшие сутки.