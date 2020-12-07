Сколько людей заразились COVID-19 в Киеве: статистика на 7 декабря
По состоянию на утро 7 декабря в Киеве зафиксировано 1 526 новых зараженных коронавирусом. Всего в Киеве подтверждено 81 335 случаев COVID-19.
Умерло за сутки 16 киевлян, в общем 1 441 смертельный случай. Выздоровело 128 жителей Киева (25 210).
Количество больных сегодня больше, чем 6 декабря (+8 зараженных).
В Киевской области зафиксировали 635 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки два человека, выздоровело 342 жителя Киевщины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Украине официально подтверждено 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за минувшие сутки.