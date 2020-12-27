Скандальной шляпе нашли место в центре Киева. Фото

На Софийскую площадь Киева вернули сказочную шляпу, которую после скандала убрали с главной елки Украины.

Об этом в Facebook сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова. Она также опубликовала фото, как люди выстраиваются в огромную очередь, чтобы сфотографироваться под ней.

К сказочной шляпе выстроилась длинная очередь. Facebook Дианы Поповой

"Огромная очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под сказочной шляпой. Символичное фото под самым ожидаемым арт-объектом можно сделать возле главной елки страны", – написала она.

Люди фотографируются под сказочной шляпой. Facebook Дианы Поповой

Facebook Дианы Поповой.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально шляпу установили на главной елке Украины. однако это вызвало негативную реакцию у Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в котором ее назвали "колдовской". Мэра Киева попросили заменить шляпу на традиционную рождественскую звезду.

В итоге ее сняли с елки и украсили верхушку восьмиконечной звездой.