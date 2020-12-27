Скандальной шляпе нашли место в центре Киева. Фото

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 21:14, 27.12.2020 Обновлено: 21:41, 27.12.2020

На Софийскую площадь Киева вернули сказочную шляпу, которую после скандала убрали с главной елки Украины.

Об этом в Facebook сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова. Она также опубликовала фото, как люди выстраиваются в огромную очередь, чтобы сфотографироваться под ней.

К сказочной шляпе выстроилась длинная очередь.
Facebook Дианы Поповой

"Огромная очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под сказочной шляпой. Символичное фото под самым ожидаемым арт-объектом можно сделать возле главной елки страны", – написала она.

Люди фотографируются под сказочной шляпой.
Facebook Дианы Поповой
Facebook Дианы Поповой.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально шляпу установили на главной елке Украины. однако это вызвало негативную реакцию у Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в котором ее назвали "колдовской". Мэра Киева попросили заменить шляпу на традиционную рождественскую звезду.

В итоге ее сняли с елки и украсили верхушку восьмиконечной звездой.

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