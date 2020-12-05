Скандал с российскими игрушками на фабрике в Киеве получил продолжение

В субботу, 5 декабря, на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек, которая попала в скандал с новогодними украшениями для России, приехали ветераны АТО.

Мужчины требовали у владельца показать игрушки с надписью "Армия России" и контракт с РФ. Соответствующее видео опубликовали на странице "360 Новини" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Владелец фабрики рассказал, что у него есть контракт с Россией, однако закон этого не запрещает.

"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и здесь буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", – заявил владелец.

"А я так не считаю. Я бросил работу и ушел воевать", – ответил ему один из ветеранов АТО.

На предприятии побывала полиция, взяла объяснение у руководства, а также изъяла 75 разбитых украшений с российской символикой.

Сотрудник фабрики пояснил, как начался скандал с елочными игрушками. По его словам "Стране", это произошло во время индивидуальной экскурсии. Четыре человека начали снимать продукцию фабрики в цеху и ругаться.

"Пришли четыре человека, заказали экскурсию. Все было обычно, как всегда. Мы повели в цех, где работают художники, но мы не разрешаем там снимать, чтобы не нарушать авторские права заказчика. Они зашли, начали снимать. Когда им сделали замечание, в ответ посыпались оскорбления, хейт, угрозы. Они начали наезжать на художников, экскурсовода, пытались задираться к охраннику. Это ненормально...", – рассказал сотрудник фабрики.

По мнению другой сотрудницы, то, что фабрика выполняла заказ для России – абсолютно нормально.

"Наша фабрика поставляет игрушки многим странам. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально", – заявила Анна в комментарии "Стране".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киевской области Клавдиевская фабрика елочных игрушек делала новогодние украшения для армии России. Видео с предприятия опубликовали в сети. На записи показано, как одна из работниц фабрики расписывает елочные шары, где нанесена символика российской армии.