Синоптики предупредили Киевщину об опасной непогоде: придут дожди, грозы и град
Синоптики предупредили Киевщину об опасной непогоде. Украинский гидрометцентр
На Киевщине в понедельник ночью и утром, 13 июля, резко ухудшится погода. Ожидаются дожди, грозы, шквалистое усиление ветра, а местами – град.
В то же время днем осадки не предусматриваются. Об этом написала пресс-служба Украинского гидрометцентра на своей странице в Facebook.
"13 июля на Киевщине ночью и утром кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, по области местами град", – говорится в посте.
В общем ветер будет северо-западным, порывистым, будет держаться в пределах 7-12 м/с. На территории области жарко не будет, ночью ожидается +12...+14 градусов, а днем – около +20.
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Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.