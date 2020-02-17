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17 февраля • обновлено в 11:42
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Синоптики дали штормовое предупреждение для Киева и области

1.1т
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Жителей Киева и области предупредили о резкое ухудшении погоды в понедельник, 17 февраля. В этот день ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Соответствующая информация появилась на сайте Укргидрометцентра. Такая погода продержится с утра и до вечера.

Синоптики дали штормовое предупреждение для Киева и области

Синоптики дали штормовое предупреждение для Киева и области

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА на официальном портале города дало несколько советов для жителей Киева и области, призвав их быть осторожными. Приводим рекомендации:

  • Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

  • Если человек оказался на улице, ему необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

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  • В случае сильного ветра спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии.

  • Следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними авто.

  • При падении деревьев, веток или травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, март 2020 года в Украине может стать холоднее нормы и принести морозы сильнее, чем зимой.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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