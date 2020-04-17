Синоптик назвал причину мощной пылевой бури, накрывшей Киев

Пылевые бури, которые накрыли Киев и область 16 апреля, образовались из-за сильных порывов ветра, что переносили верхний слой почвы с полей на огромные расстояния.

Об этом в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Пылевая буря в Киеве

Метеоролог добавил, что сильные бури из пыли особенно были заметны в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Кибальчич пояснил, что такому явления способствовали три фактора:

Значительный дефицит осадков в марте-апреле (а также отсутствие снежного покрова зимой);

Рыхлый верхний слой почвы и отсутствие плотного растительного покрова;

Недавние массовые пожары (как дополнительный источник лёгких аэрозольных частиц в виде пепла, сажи и остатков растительности).

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев и область накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. Также утром 17 апреля столицу снова накрыли облака пыли и непонятного дыма.