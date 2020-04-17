Синоптик назвал причину мощной пылевой бури, накрывшей Киев

Пылевые бури, которые накрыли Киев и область 16 апреля, образовались из-за сильных порывов ветра, что переносили верхний слой почвы с полей на огромные расстояния.
Об этом в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.
Пылевая буря в Киеве
Метеоролог добавил, что сильные бури из пыли особенно были заметны в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.
Кибальчич пояснил, что такому явления способствовали три фактора:
Значительный дефицит осадков в марте-апреле (а также отсутствие снежного покрова зимой);
Рыхлый верхний слой почвы и отсутствие плотного растительного покрова;
Недавние массовые пожары (как дополнительный источник лёгких аэрозольных частиц в виде пепла, сажи и остатков растительности).
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев и область накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. Также утром 17 апреля столицу снова накрыли облака пыли и непонятного дыма.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.