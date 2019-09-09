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9 сентября • обновлено в 12:54
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"Шл*ха, дура контуженная!" В Киеве автохам устроил скандал с пешеходом

2.2т Читать материал на украинском

В Киеве водитель обматерил девушку за то, что та попросила его убрать свой Mercedes с тротуара.

Видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" на Facebook. Пешеход рассказала, что ее обозвали "шл*хой". (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
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"Попросила молодого человека отъехать, а он говорит, ты дура контуженная", – пожаловалась девушка и показала автохама на видео.

Пользователей сети возмутило поведение водителя.

"Шл*ха, дура контуженная!" В Киеве автохам устроил скандал с пешеходом
"Шл*ха, дура контуженная!" В Киеве автохам устроил скандал с пешеходом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с автохамом в Киеве, который отказался пропускать скорую помощь.

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Место
Украина Киев
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
По русски сладко звучит дура контуженная,язык русских заточен под злословие-черноротство.
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