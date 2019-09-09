"Шл*ха, дура контуженная!" В Киеве автохам устроил скандал с пешеходом

В Киеве водитель обматерил девушку за то, что та попросила его убрать свой Mercedes с тротуара.

Видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" на Facebook. Пешеход рассказала, что ее обозвали "шл*хой". (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Попросила молодого человека отъехать, а он говорит, ты дура контуженная", – пожаловалась девушка и показала автохама на видео.

Пользователей сети возмутило поведение водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с автохамом в Киеве, который отказался пропускать скорую помощь.

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