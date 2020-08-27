Школы Киева пойдут на обучение 1 сентября: в КГГА объяснили, что делать в случае заражения учителя

В школах Киева 1 сентября состоится первый звонок. Все такие заведения готовы к началу учебного года.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский во время брифинга 27 августа, трансляцию вела пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции все дети пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", – подчеркнул он.

По словам Мондриевского, если заболевание обнаружат у учителя, существует вероятность закрытия на карантин заведения. Он добавил, что зараженный пойдет на самоизоляцию, будут устанавливаться контакты, а директор будет принимать решение, кто будет замещать работника.

"В зависимости от количества тестов, если оно не в критическом формате, будет продолжаться процесс обучения... Все будет зависеть от той ситуации, которая будет в тот конкретный момент. В зависимости от ситуации будет принято конкретное решение: либо закрывается школа, либо класс идет на карантин, либо идет на карантин учитель или несколько учителей", – пояснил представитель КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве снова начало стремительно увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в столице зафиксировали 220 новых случаев COVID-19.