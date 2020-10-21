Школы Киева отправили на каникулы: Кличко рассказал, сколько продлятся

У столичных школьников с 21 октября начались осенние каникулы, которые продлятся до среды, 29 октября. В то же время на отдых пошли ученики не всех учебных заведений Киева.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн на его канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"С сегодняшнего дня 422 столичные школы города пошли на каникулы. Еще 6 школ продолжают работать, там ввели новую – триместровую систему обучения", – сообщил Кличко.

По его словам, решение начать каникулы в столице обусловлено двумя факторами. Прежде всего, по мнению специалистов Министерства здравоохранения, такой шаг позволит немного уменьшить распространение коронавируса. Ведь ситуация в учебных заведениях Киева с заболеваемостью и учителей, и учеников в последнее время существенно ухудшилась.

Кроме этого, добавил мэр, в помещениях большинства столичных школ 25 октября, во время местных выборов, будут работать избирательные участки, и их надо подготовить.

"В частности, сделать усиленную дезинфекцию. Такую же осуществят в школах перед восстановлением учебного процесса. То есть перед 29 октября", – подчеркнул Кличко.

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