Школы Киева отправили на каникулы: Кличко рассказал, сколько продлятся
У столичных школьников с 21 октября начались осенние каникулы, которые продлятся до среды, 29 октября. В то же время на отдых пошли ученики не всех учебных заведений Киева.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн на его канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"С сегодняшнего дня 422 столичные школы города пошли на каникулы. Еще 6 школ продолжают работать, там ввели новую – триместровую систему обучения", – сообщил Кличко.
По его словам, решение начать каникулы в столице обусловлено двумя факторами. Прежде всего, по мнению специалистов Министерства здравоохранения, такой шаг позволит немного уменьшить распространение коронавируса. Ведь ситуация в учебных заведениях Киева с заболеваемостью и учителей, и учеников в последнее время существенно ухудшилась.
Кроме этого, добавил мэр, в помещениях большинства столичных школ 25 октября, во время местных выборов, будут работать избирательные участки, и их надо подготовить.
"В частности, сделать усиленную дезинфекцию. Такую же осуществят в школах перед восстановлением учебного процесса. То есть перед 29 октября", – подчеркнул Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за прошедшие сутки, 20 октября, коронавирусом в Киеве заразились 559 человек, в области зафиксировали 253 новых больных.
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 декабря, а учреждениям передвысшего и высшего образования рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.