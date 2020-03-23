Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра", который вместе с женой заразился коронавирусом COVID-19, заявил, что его дети якобы тоже еще давно подхватили вирус.

Об этом он рассказал 23 марта во время прямой трансляции на своей странице в Facebook. По его словам, сейчас с ними все в порядке.

"Дети, как я уже сообщал всем, переболели еще за месяц до того, как начали говорить о коронавирусе, когда такое слово появилось. Была температура 40 градусов, ставили диагноз ОРВИ, но я уверен, что это был тот самый коронавирус", – заявил он.

Шахов заявил, что его дети еще давно переболели коронавирусом. Иллюстрация

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