Шахов опубликовал новое обращение после обнаружения коронавируса у его жены. Видео

Нардодний депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра", который стал первым на Киевщине больным коронавирусом, записал новое видеообращение после выявления заболевания у его жены.

Прямую трансляцию он опубликовал на своей странице в Facebook. Он рассказал о том, какие у него симптомы коронавируса, а также как чувствует себя его жена.

Так, по словам политика, у него есть легкий кашель, мокрота.

Шахов призвал украинцев следить за своим здоровьем, а при малейших симптомах ОРВИ оставаться дома, изолироваться и обратиться к медикам.

Новость обновляется.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!