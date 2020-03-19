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19 марта • обновлено в 14:48
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Шахов опубликовал новое обращение после обнаружения коронавируса у его жены. Видео

3.2т
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Нардодний депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра", который стал первым на Киевщине больным коронавирусом, записал новое видеообращение после выявления заболевания у его жены.

Прямую трансляцию он опубликовал на своей странице в Facebook. Он рассказал о том, какие у него симптомы коронавируса, а также как чувствует себя его жена.

Так, по словам политика, у него есть легкий кашель, мокрота.

Шахов призвал украинцев следить за своим здоровьем, а при малейших симптомах ОРВИ оставаться дома, изолироваться и обратиться к медикам.

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Автор
Яра Дорош
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