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1 мая • обновлено в 05:12
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/ Жизнь столицы

Сеть запутало фото из центра Киева 67-летней давности

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Пользователей запутало архивное фото строительства в центре Киева. Они пытались угадать, что сейчас находится на этом месте.

Снимок датирован 1953 годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Фотозагадка!.. А какое здание стоит сегодня на месте строительства? Напишите без чтения комментариев и подсказок", – попросил автор поста.

Строительство в центре Киева в 1953 году

Строительство в центре Киева в 1953 году

Клуб коренного киевлянина

В комментариях пользователи сети начали угадывать, что же сейчас находится на месте тогдашней стройки. Большинство из них пришло к выводу, что это – помещения Киевской городской государственной администрации, что позже подтвердил автор поста. Однако у пользователей были и другие варианты.

Строительство в центре Киева в 1955 году

Строительство в центре Киева в 1955 году

Facebook/Emil Oleksandrovich

КГГА в современности

КГГА в современности

Википедия

"КГГА", "Киевская городская государственная администрация", "Метро "Крещатик", "Дворец "Украина", "ЦУМ?" – писали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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