Пользователей запутало архивное фото строительства в центре Киева. Они пытались угадать, что сейчас находится на этом месте.
Снимок датирован 1953 годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Фотозагадка!.. А какое здание стоит сегодня на месте строительства? Напишите без чтения комментариев и подсказок", – попросил автор поста.
Строительство в центре Киева в 1953 году
Клуб коренного киевлянина
В комментариях пользователи сети начали угадывать, что же сейчас находится на месте тогдашней стройки. Большинство из них пришло к выводу, что это – помещения Киевской городской государственной администрации, что позже подтвердил автор поста. Однако у пользователей были и другие варианты.
Строительство в центре Киева в 1955 году
Facebook/Emil Oleksandrovich
КГГА в современности
Википедия
"КГГА", "Киевская городская государственная администрация", "Метро "Крещатик", "Дворец "Украина", "ЦУМ?" – писали они.
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
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