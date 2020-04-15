Сеть разозлило раритетное фото времен СССР толпы людей возле входа в ЦУМ в центре Киева во время "скидок".

Снимок датирован апрелем 1953-го года. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Как отметил автор поста, такие толпы наблюдались под ЦУМ-ом во время "снижения цен на промышленные товары".

Толпа возле входа в ЦУМ в Киеве во время "скидок" Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и возмущенно комментировать фото.

"А из промтоваров только одно хозяйственное мыло в наличии. Оптический обман", "Цены всегда снижали 1 апреля! И обычно на всякую др*нь, и весь день об этом по радио передавали", "Почему-то забывают сказать, что снижение цен проводилось на товары, которые меньше пользовались спросом у населения", "А промтоварами назывался тот ужас, который был никому не нужен!" – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото времен СССР, на котором изображена огромная очередь в магазин "Кожгалантерея" на улице Большая Васильковская в Киеве.

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